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Bolu'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

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Bolu'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

Bolu'da kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Bolu'da kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Alpagut Bey Mahallesi Zerdali Sokak'ta Umutcan İlter (25), kız arkadaşı Sevcan Dönmezer (24) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın ardından İlter, yanındaki tabancayla Dönmezer'e ateş etti.
İlter, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan ağır yaralı İlter ve Dönmezer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Bolu Güncel Haberler

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