Haberler

Bolu'da kişisel bakım ürünleri yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı, malzemeler yandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da kişisel bakım ürünleri yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı, malzemeler yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da Anadolu Otoyolu Çaydurt mevkisinde Ankara yönüne seyir halindeki kişisel bakım ürünleri yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dorsedeki malzemeler tamamen yandı, inceleme başlatıldı.

BOLU'da kişisel bakım ürünleri yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dorsedeki malzemeler tamamen yandı.

Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde saat 06.00 sıralarında Ankara yönüne seyir halinde olan M.K. idaresindeki 81 FK 144 plakalı, kişisel bakım ürünleri yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Dumanı fark eden M.K., TIR'ı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR'ın dorsesindeki malzemelerin tamamı yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Fon vurgununda kazandığı para ağızları açık bıraktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

Maç durdu, herkes ayakta alkışladı! Görevliler bile şok oldu

Özdağ'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya “163 milyon' sorusu: Bu parayı nereden buldunuz?

Selçuk Özdağ'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu

Telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi

Aralarında MHK Başkanı da var! Savcılık 7 şüpheli için kararını verdi
Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim

Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj

Montella'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu

Eren resmen delirdi! Yapılan tezahüratları duyunca ağzını bozdu