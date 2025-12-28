Haberler

Bolu'da eğitime kar engeli

Güncelleme:
Bolu ilinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime 29 Aralık 2025 tarihinde 1 gün süreyle ara verileceği açıklandı. Ayrıca belirli kamu personeli idari izinli sayılacak.

BOLU'da, etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın, 1 gün süreyle ara verildi.

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Haberler.com
500

