JAK timinden karla kaplı ormanda zorlu tatbikat

Güncelleme:
Bolu'nun Kartalkaya kayak merkezi sahasında, jandarma arama kurtarma timleri, kar altında mahsur kalan bir kayakçıyı kurtarma tatbikatı yaptı. Özel eğitimli köpekler ve kar motorlarıyla gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı.

BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'da görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri kayak yapmak için girdikleri ormanda düşüp, kar altında mahsur kalan kayakçıyı kurtarma tatbikatı yaptı. Kar motorları ve özel eğitimli köpekle bölgeye giden ekipler, kayakçıyı kurtardı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı kayak merkezi Kartalkaya'da görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından karlı kaplı ormanda arama kurtarma tatbikatı düzenlendi. Pistten çıkarak kar kalınlığının bir metreyi aştığı ormanda bir kayakçının kaybolduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, senaryo gereği kar motorlarıyla bölgeye sevk edildi. Kartalkaya Jandarma Komutanlığından çıkan ekipler özel eğitimli köpekle bölgede arama çalışması yaptı. Arama kurtarma köpeği kar altında mahsur kalan kayakçıyı buldu. Jandarma ekipleri tarafından kurtarılan kayakçı bölgeden alınarak kayak merkezine götürüldü.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
