Bolu'da içki içerken tartışma: Bıçaklanan arkadaşından şikayetçi olmadı

BOLU'da Şahin Demirkol (25), birlikte içki içerken çıkan tartışmada kendisini bıçaklayan arkadaşı Mehmet Efe Gülmez'den (19) duruşmada şikayetçi olmadı. Demirkol, davanın ilk duruşmasında Gülmez'e küfredip saldırdığını itiraf ederken, mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alarak Mehmet Efe Gülmez'in tahliyesine karar verdi.

Olay, geçen yıl 27 Ekim'de meydana geldi. Şahin Demirkol ve arkadaşı Mehmet Efe Gülmez başka bir arkadaşlarının evinde birlikte alkol aldı. Burada ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Şahin Demirkol, Gülmez'e hakaret ve küfredip yüzüne tükürdükten sonra saldırdı. Gülmez de bunun üzerine masanın üzerinde bulunan bıçakla Demirkol'u karnından bıçakladı. Yaralanan Demirkol, kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sonrası taburcu oldu. Mehmet Efe Gülmez de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mehmet Efe Gülmez hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Efe Gülmez, yaralandıktan sonra sağlığına kavuşan Şahin Demirkol ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Gülmez, pişman olduğunu belirterek, "Şahin Demirkol içki içtiğimiz sırada küfür ve hakaret edip yüzüme tükürdü. Sonra üzerime saldırdı. Beni duvara yasladı. Benden iri olduğu için kendimi korumak için bıçağı alarak rastgele saldırdım. Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Ben sadece korkutmak amacıyla yaptım. Keşke zamanı geri döndürme şansım olsaydı ve bu olay hiç yaşanmamış olsaydı. Kendi ailemden ve arkadaşımdan özür diliyorum. Karıştığım bu suç için çok pişmanım" dedi.

Demirkol ise, kendisini bıçaklayan Gülmez'in söylediklerinin doğru olduğunu belirtti. Demirkol, içki içtikleri sırada Mehmet Efe Gülmez'e saldırıp, küfür ve hakaret ederek yüzüne tükürdüğünü itiraf etti. Olay sırasında aşırı alkollü olduğunu belirten Demirkol, Gülmez'den şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, Gülmez'in tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.