Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında 9 bürokrata yurt dışı çıkış yasağı

Güncelleme:
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Kültür ve Turizm Bakanlığının 9 personeli hakkında "yurt dışına çıkamama" adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 9 personel hakkında 'yurt dışına çıkma' yasağı getirildi.

KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASINDA 9 BAKANLIK BÜROKRATI İFADE VERDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, yangına ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratları ifadeye çağrıldı. Bulundukları yerlerden Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, önceki Genel Müdür Şennur Aldemir Doğan ile bakanlık bürokratları ve genel müdürlük personelinden Levent Kırcan ve Elçin Şimşek Öncü, Bülent Çınar Çavuş, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz, 28 Kasım ile 1 ve 2 Aralık tarihlerinde ifade verdi.

BÜROKRATLARA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Savcılık, ifadelerinin ardından 9 şüpheliyi nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Aynı tarihlerde Bolu 1 ve 2. Sulh Ceza hakimliklerine SEGBİS'le bağlanan 9 zanlı hakkında, "yurt dışına çıkamama" şeklinde adli kontrol kararı alındı. Bu arada şüphelilerin savcılık ve hakimlik ifadelerine ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Başkontrolörü Melda Araz, kendisinin Grand Kartal Otelde 7 Aralık 1999'da can ve mal güvenliğini de içeren bir denetim gerçekleştirdiğini ve birçok eksiklik tespit ettiğini belirtti.

Bu eksikliklerin giderilmesinin ardından 11 Nisan 2000'de kısmi turizm işletme belgesi düzenlendiğini aktaran Araz, şu ifadeleri kullandı: "Son gitmiş olduğum 21 Ocak 2021 tarihli denetim raporunda 88 yataklı personel lojmanının denetimde temin edilen krokiye eklenerek bildirilmesinin uygun olacağı, Tarım ve Orman Bakanlığından uygun görüş gelmesi halinde işlem yapılması, 08 Mart 2021 tarihli inceleme araştırma raporunda, ana firma olan belge sahibi Kartal Otel San. AŞ. bünyesindeki 3 yıldızlı otel-oberj turizm işletme belgesi olan tesise belgenin yenilenmesinin uygun olacağını dosya üzerinde inceleyerek inceleme ve araştırma raporu sunulmuştur."

"YANGIN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YETERSİZLİK GÖRMEDİM"

Araz, Grand Kartal Otel'le aynı statüde bulunan 3 oteldeki 2014, 2020 ve 2021 tarihlerindeki denetimde yangın güvenliği ilgili eksiklikler tespit edilmesinin, ancak Grand Kartal Otel'deki denetimlerde yangın güvenliğine dair yetersizlik tespit edilmemesinin nedenine dair soruya, şu yanıtı verdi:

"Grand Kartal Otelde 2021'deki denetimde gözlemleyerek tespit edilebilecek yangın güvenliği yetersizliği görmediğimden bu denetimde ilgili kurumlara herhangi bir bildirimde bulunmadım. Grand Kartal Otel'de 2021 tarihli denetim raporunda otelin can ve mal güvenliğine yönelik gözüme çarpan bir husus olmamıştır. Bu denetim turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümleri kapsamında yapılmış denetimdir."

Başkontrolör Barış Başayvaz da Grand Kartal Otel'de personelin niteliklerine ilişkin bir denetim gerçekleştirildiğini dile getirdi. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 131. maddesinde, can ve mal güvenliğine ilişkin denetimin, sorumlu bakanlıkların müfettişlerine ait olduğu kanaatinde olduğunu belirten Başayvaz, sorumlulukların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile il özel idaresi ve belediyenin itfaiye birimine yüklendiğini savundu.

"YAPTIĞIMIZ DENETİMLERİN BİZE SORUMLULUK GETİRMEYECEĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİM"

Başayvaz, Grand Kartal Otel'le aynı statüde bulunan 3 oteldeki denetimde yangın güvenliği ile ilgili eksiklikler tespit edilmesi ve Grand Kartal Otel'de yapılan denetimlerde yangın güvenliğine dair yetersizlik tespit edilmemesinin nedenine dair soru üzerine, belirtilen tarihlerde can ve mal güvenliğine ilişkin denetimlerin yapıldığını, kendilerinin kanun ve yönetmeliklerde buna yönelik bir yükümlülüklerinin olmadığını kaydetti.

Başayvaz, kanunen zorunlu olunmayan işlerin geçmişte kendi birimlerince yapılmasının, bu konunun kendilerine yüklendiği anlamına gelmeyeceğini belirterek, "Bizim geçmişte yaptığımız tespitlerin bize sorumluluk getirmeyeceğini düşünmekteyim. Yapılan tespitler de zaten ilgili mevzuatımızda bulunmayan aykırı tespitlerdir." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Bakanın kendisine dokunulmadığı sürece gerisi teferruattır zavallı personel ne yapsın yetki bakanlıkta

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

bu kadar mı yani?? belediye personeline de yurt dışı uygulayıp adlı kontrol verseydiniz madem

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT ÖZYILMAZ:

BELEDİYE BAŞKANI NEDEN HAPİSTE DEĞİL? SONUÇTA ONUN ATADIĞI LİYAKATSIZ PERSONEL YÜZÜNDEN BU CİNAYETLER İŞLENDİ

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumsuz:

Oo may gaat.. İnanmıyorum, bu kadar ağır bir ceza duymadım!

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

yurt dışına çıkmamak? TR o kadar BÜYÜKKİ, gerek yok sınıra yaklaşmaya, değil sınırı geçmeye. TRdede var güzel bayanlar, mekanlar, yemekler, tabiatlar...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
