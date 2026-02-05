Bolu'da cami yandı
Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan Kadısusuz Köyü Merkez Camisi'nde gece saatlerinde çıkan yangın sonucu cami tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri müdahale etti.
Bolu'nun Mengen ilçesinde bir cami çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Kadısusuz Köyü Merkez Camisi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel