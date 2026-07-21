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Bolu'da bir apartmanın çatı katı alev alev yandı

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Bolu'da 5 katlı apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, kısa sürede tüm katı sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve çatı katı kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken, mahallenin elektriği kesildi.

BOLU'da 5 katlı apartmanın çatı katındaki daire alev alev yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Sağlık Mahallesi 1402 Sokak üzerinde bulunan apartmanda çıktı. Apartmanın 5'inci katında bulunan çatı katındaki dairede çıkan yangında alevler kısa sürede tüm katı sardı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğünden arazözler sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çatı katındaki yangına müdahale etti. Apartmanda oturan vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarıya attı. Yangın nedeniyle mahallenin elektriği kesilirken, vatandaşlar yangının olduğu bina önünde toplandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında çatı katı tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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