Bolu'da 1200 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Bolu'da yaban hayatını desteklemek ve keklik popülasyonunu artırmak için 1200 kınalı keklik doğaya salındı.

Yozgat ve Malatya'daki kınalı keklik üretim istasyonunlarında üretilen 1200 kınalı keklik Bolu'ya getirildi.

Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gerede, Seben ve Dörtdivan ilçelerinde doğal yaşam alanına bırakıldı.