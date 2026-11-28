İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ARAMA ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabında yaptığı açıklamada, " Bolu'da Yedigöller bölgesine düzenlenen gezinin dönüşünde, 10 çocuğumuzu ve 3 görevli personelimizi taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlarımız, arama kurtarma çalışmalarını koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürmektedir. En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır. Bu hassas süreçte medya kuruluşlarımızın sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket etmeleri; kamuoyunun ise resmi makamların açıklamalarını takip ederek doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı