Bolu'da 10 çocuk ve 3 personeli taşıyan araç için arama kurtarma çalışmaları sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bolu'da Yedigöller dönüşünde 10 çocuk ve 3 görevli personeli taşıyan araçla irtibatın kesildiğini, arama kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Duran, sağ salim ulaşılmasını temenni etti; medyaya sorumlu yayın çağrısı yaptı.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ARAMA ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabında yaptığı açıklamada, " Bolu'da Yedigöller bölgesine düzenlenen gezinin dönüşünde, 10 çocuğumuzu ve 3 görevli personelimizi taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlarımız, arama kurtarma çalışmalarını koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürmektedir. En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır. Bu hassas süreçte medya kuruluşlarımızın sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket etmeleri; kamuoyunun ise resmi makamların açıklamalarını takip ederek doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır"