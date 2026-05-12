Bolu'daki "irtikap" soruşturmasında adı geçen BolSev AŞ'ye kayyum atandı

Güncelleme:
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın içinde bulunduğu 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayyum atandı. Vakfın yönetim kurulu, şirketin yönetimi için mahkemeye başvurmuş ve kayyum heyeti 8 Mayıs'ta göreve başlamıştır.

Görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da şüphelileri arasında bulunduğu "icbar suretiyle irtikap" soruşturmasına konu olan Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BolSev) AŞ'ye kayyum atandı.

Belediyenin öncülüğünde kurulan BolSev'de faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, şirkete kayyum atanması için vakfın yönetim kurulu tarafından avukat aracılığıyla mahkemeye başvuruda bulunuldu.

Başvurunun ardından vakıf bünyesinde faaliyet gösteren BolSev AŞ'ye kayyum atandı.

Bu arada, kayyum heyetinin 8 Mayıs'ta göreve başladığı öğrenildi.

Süreç

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında 4 Nisan'da, Belediye Meclisi üyesi Cihan Tutal'ın yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖmer Avcı:

Türkiye'de bu tür skandallar hiç bitmez ya! Avrupa'da böyle bir durum olsa çoktan çözerlerdi ama burada aylar aylar devam ediyor! Çok sinir bozucu! Keşke sistem daha hızlı ve etkili olsa!

Haber YorumlarıSelçuk Çakır:

kayyum atanması doğru karar olmuş, böyle durumlarda şeffaflık sağlanması lazım ve bu adım da olumlu, umarız soruşturma neticesinde gerçekler ortaya çıkar

Haber YorumlarıÖzlem Katrancı:

ya bu ne ya böyle bi durum hiç görmedim yaa işte bizim ülkede hep böyle oluyo herkes birbirini kandırıyo böyle işlerin olması çok üzücü ngl

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

