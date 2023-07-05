Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'Değişim ve Adalet' Yürüyüşünü Sürdürüyor

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara'ya başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünü 3'üncü gününde sürdürdü. Gerede ilçesine yaklaşan Özcan, rampaların bulunduğu kısımda zorlanırken, oyun havaları eşliğinde gruptakilerle birlikte oynayarak eğlendi. Tanju Özcan, "Bugün etabın en zorlu kısmıydı. Topuğum şişmişti küçük bir operasyon olduk. Şu anda iyiyim. Mutluyuz, inancımız artıyor. Yoldan geçen araçların desteği benim inancımı daha da pekiştiriyor." dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın pazartesi günü kent merkezinden Ankara'daki CHP Genel Merkezine başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü devam ediyor. Geceyi Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde karavanında geçiren Özcan, saat 08.00'de yürüyüşüne yeniden başladı. Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan da pazartesi gününden itibaren yanında yürüyerek eşine destek oldu. Özcan, bugünkü yürüyüşünün ilk etabında, dik rampaların bulunduğu güzergahta zor anlar yaşadı. Özcan'a destek vererek yürüyüşe katılanların sayısının da arttığı görüldü. Düne göre daha kalabalık bir grupla yürüyüşünü sürdüren Özcan, 'Boluluyum Bolulu' oyun havası eşliğinde, kendisine destek verenlerle oynayarak eğlendi. Özcan, yürüyüşünün ilk etabında 50 kilometreyi geride bırakarak Gerede ilçesine yaklaştı. Özcan, Gerede girişinde yürüyüşüne mola verdi. Özcan, yürüyüşünün ikinci etabına saat 16.00'da kaldığı yerden devam edecek.