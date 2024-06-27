- Bolivya Cumhurbaşkanı halkı sokağa çağırdı

LA PAZ - Bolivya Devlet Başkanı Luis Acre, darbe girişimine karşı demokrasiyi korumak üzere halkı sokağa çıkmaya davet etti.

Bolivya'nın yönetimsel başkenti La Paz'daki resmi Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Grande del Pueblo'da kabine üyeleriyle birlikte kamera karşısına geçen Acre, "Bolivya halkının bu darbe girişimi aleyhinde ve demokrasi lehine seferber olması ve örgütlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Darbe girişimlerinin bir kez daha Bolivya vatandaşlarının hayatlarına mal olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Arce, kendisini çevreleyen bakanlarla birlikte, "Yaşasın Bolivya halkı! Yaşasın demokrasi!" diye bağırdı.

Görüntülerde sol yumruklarını kaldıran bakanların da "Yaşasın devlet başkanımız Luis Acre!" diye bağırdıkları görüldü.

Ordu yönetimine yeni isimler atandı

Devlet Başkanı Acre, halka sokağa çıkma çağrısı yaptığı açıklamanın ardından kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetlerine yeni komutanlar atadı.

Darbe girişimini yöneten General Juan José Ziga'yı görevden alan ve demokratik yönetime karşı darbe girişimini destekleyen askerleri "üniformayı lekelemekle" suçlayan Acre, "Kimse sokaklarda şahit olduğumuz görüntüleri görmek istemiyor" diye konuştu.

Devlet Başkanı Acre tarafından ordunun komutasına atanan General Jose Wilson Sanchez, tüm birliklere kışlalarına geri çekilme emri verdi.