Hopa'da denizde boğulma tehlikesi geçiren asteğmen trafik polisleri tarafından kurtarıldı

ARTVİN'in Hopa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Asteğmen Yusuf Ç. (24), çevrede görevli trafik polislerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Hopa ilçesi Kopmuş plajı mevkisinde meydana geldi. Kemalpaşa Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, uygulama yaptıkları sırada denizde bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen trafik polisleri, bölgeye geldi. Suya giren polisler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren kişi, kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulans ile Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin Hopa Şehit Piyade Er Nedim Tatar Kışlası'nda asteğmen olarak görev yapan Yusuf Ç. olduğu belirlendi. Boğulma tehlikesi geçiren asteğmenin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı