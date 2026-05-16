Çanakkale'de 'Boğazın Minik Çobanları' yarışması

ÇANAKKALE'de Lapseki Kaymakamlığı tarafından kırsal yaşam kültürünü canlandırmak ve çocukları üretimin merkezine almak amacıyla 'Boğazın Minik Çobanları' yarışması gerçekleştirildi.

Lapseki Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek' yaklaşımı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Köklerden Gelen Miras: Aile' vizyonundan ilham alarak 'Boğazın Minik Çobanları' yarışmasını hayata geçirdi. Yarışma, kırsaldan kente göç ve geleneksel mesleklerin terk edilmesi gibi önemli sorunlara somut bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Türkiye'de bir ilki temsil ettiği belirtilen yarışmada, klasik değerlendirmelerin aksine sadece hayvanların kalitesi değil; çocukların gelişimleri, hayvanlarıyla kurdukları bağ ve bu süreçteki rolleri de bütüncül bir şekilde puanlandığı ifade edildi. Proje kapsamında 6-12 yaş arası toplam 46 çocuk, kendi yetiştirdikleri veya bakımını üstlendikleri kuzu ve oğlaklarla yarışmaya katıldı. İlçedeki Millet Bahçesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'BU SADECE BİR YARIŞMA DEĞİL'

Etkinlikte konuşan Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, bunun sadece bir yarışma olmadığını; toprağın, emeğin, üretimin ve çocukların geleceğinin buluştuğu çok anlamlı bir şenliğin başlangıcı olduğunu söyledi., 'Boğazın Minik Çobanları' projesini hazırlarken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek' projesinden ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Köklerden Gelen Miras: Aile' projelerinden ilham aldıklarını kaydeden Ekinci, "Bakanlıklarımızın kırsal üretimi güçlendirmeyi, hayvancılığı teşvik etmeyi ve üretim kültürünü canlı tutmayı, aile mesleklerinin çocuklarımızla devamını hedefleyen bu vizyonunu; çocuklarımızın dünyasına dokunacak sosyal ve kültürel bir projeyle buluşturmak istedik. Çünkü inanıyoruz ki üretimin sürdürülebilirliği yalnızca desteklerle değil; o üretim kültürünü sevecek, yaşatacak ve geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmekle mümkündür" dedi.

'DOĞAYI SEVEN BİREYLER OLARAK YETİŞMESİNİ İSTİYORUZ'

Çocukların hayvan sevgisini öğrenmesi, üretim kültürünü tanıması, sorumluluk duygusu kazanması ve ata mesleklerimizle yeniden bağ kurması amaçladıklarını aktaran Ekinci, "Çünkü biliyoruz ki üretimden uzak kalan toplumlar zamanla köklerinden de uzaklaşır. Bizler ise çocuklarımızın toprağı tanıyan, emeğe saygı duyan, doğayı seven bireyler olarak yetişmesini istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından minik çobanlar, juriye tanıtmak için oğlak veya kuzularıyla birlikte yürüdü. Jürinin puanlaması sonucunda 100 tam puanla Kangırlı köyünden Defne Nur Toygur 1'inci, Taştepe köyünden 96 puanla Miray Cengiz 2'nci, Lapseki merkezden katılan 95 puan alan Selim Ayaz Selçuk ise 3'üncü oldu. Dereceye girenlerin ödülünü Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı