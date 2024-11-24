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Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyal Yetimlik Sempozyumu Düzenlendi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyal Yetimlik Sempozyumu Düzenlendi
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Yetim Vakfı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Sosyal Yetimlik Sempozyumu' düzenledi. Vali Yardımcısı ve Vakıf Başkanı, sosyal yetimlerin sorunlarına ve çözüm önerilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yetim Vakfı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nde "Sosyal Yetimlik Sempozyumu" gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ve dünyada yetimlerin sevgi ve şefkatle, ruh ve beden sağlığı bütünlüğü içerisinde büyüyüp gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 2017'de kurulan vakıf, yetim, öksüz ve sosyal yetim çocuklara ayni, nakdi ve psikososyal desteklerini sürdürüyor.

"Sosyal yetim" kavramını sıkça gündeme getiren vakıf, bu yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle, Boğaziçi Üniversitesi'nde "Sosyal Yetimlik Sempozyumu" düzenledi.

"Ben buradayım" sloganı ana tema olarak belirlenen sempozyumda, "anne babası hayatta olduğu halde iyilik hali sağlanamayan, sevgiye ve şefkate muhtaç olan çocuk" şeklinde tanımlanan sosyal yetimlerin göz ardı edilmemesine dikkati çekildi.

Dört oturumla gerçekleştirilen sempozyumda, akademisyenler tarihsel, sosyolojik, hukuki ve dini açılardan sosyal yetimliği ele aldı.

Oturumlarda, sosyal yetimliği etkileyen teknolojiyi yanlış kullanma, şiddete maruz kalma, ihmal ve istismar, iletişim problemleri gibi içsel faktörler, savaşlar, göçler, afetler, sosyal çevreler gibi dışsal faktörler konuşularak sonuçlar çıkarıldı.

Çocuklarla kurulması gereken iletişim, sosyal yetimlerin tespit edilme yöntemi, genç intiharlar, çocuk istismarları, çocuklarda madde ve teknoloji bağımlılığı, ebeveyn çocuk arasındaki iletişimsizlik ve yalnızlık gibi sorunlara ilişkin çözüm önerileri de sunuldu.

Savaşın yetim bıraktığı çocuklar

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, sempozyumda yaptığı konuşmada, neşe ile dolaşması gereken çocukların bombalar altında yaşam mücadelesi vermesinin bu çağda utanılması gereken bir şey olduğunu belirtti.

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz ise dünyada her 5 çocuktan birinin savaş, çatışma ve felaketlerden etkilenen ülkelerden birinde yaşadığını, 1 milyar çocuğun çok boyutlu yoksullukla yüz yüze olduğunu ve 200 milyonu aşkın çocuğun da çalışmak zorunda kaldığını kaydetti.

Yılmaz, "Sayıları 80 milyona varan mültecilerin yarısını yine çocuklar oluşturuyor. Ortalama 1 milyar yetim, öksüz, terk edilmiş çocuk ve sosyal yetimle aynı gök kubbeyi paylaşıyoruz. Bu neredeyse 2,5 milyara varan dünya çocuk nüfusunun yüzde 40'ına tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Mustafa Metin Başbay da sosyal yetimliğe yönelik farkındalığın artırılması için atılacak her adımın gelecek için önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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