Boğaziçi Üniversitesi Mezunlarından, Rektörlük Uygulamalarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyaretine İlişkin Bildiri

(İSTANBUL) - Boğaziçi Üniversitesi mezunları, "Ülkenin en iyi kamu üniversitelerinden birini 'fethetme' arzusunu gizlemeyen, biat kültürünü savunan zihniyetin ne gençlerimize ne de ülkemize vereceği bir şey olmadığına inanıyoruz. Tekrar hatırlatmak isteriz; üniversitemizin ilke ve değerlerini, birikimini, hafızasını ve ortak yaşam arzusunu yok edemeyeceksiniz" açıklamasını yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunları, öğrenci ve akademisyenlerinin, üniversitenin özerkliğini ile öğrencilerin hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı gerekçesiyle rektörlük uygulamalarına karşı yürüttüğü direnişe destek amacıyla yürüttüğü nöbeti sürdürüyor.

Bugün 247'cisi gerçekleştirilen nöbete ilişkin bir bildiri yayımlayan mezunlar, geçtiğimiz hafta rektörlük tarafından kampüste gerçekleştirilen ve cuma günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversiteyi ziyareti dolayısıyla kampüsteki yurt binasının boşaltılmasına varan uygulamalara tepki gösterdi.

Bildiride, "Zaten kullanımda olan erkek ve kız yurtları için yapılacak 'açılış töreni'ni gerekçe göstererek tüm kampüsün tahliye edilerek kullanıma kapatılması, üniversitemizin barikatlarla ablukaya alınması sıkıyönetim dönemlerinde bile örneği görülmemiş bir uygulamadır. Üniversitemizde ve çevresinde yaşananlar Türkiye'de pek çok kuruma ve kişiye karşı yürütülen baskının, hakim kılınmak istenen zihniyetin bir özeti niteliğinde. Ülkenin en iyi kamu üniversitelerinden birini 'fethetme' arzusunu gizlemeyen, biat kültürünü savunan bu zihniyetin ne gençlerimize ne de ülkemize vereceği bir şey olmadığına inanıyoruz. Tekrar hatırlatmak isteriz; üniversitemizin ilke ve değerlerini, birikimini, hafızasını ve ortak yaşam arzusunu yok edemeyeceksiniz" ifadelerine yer verildi.

"Kampüs, akademisyen, idari personel girişine kapatıldı, kampüsteki yurt binası dahi Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla boşaltıldı"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Şubat Cuma günü üniversiteye gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla Güney kampüsün öğrenci, akademisyen ve idari personelin girişine kapatıldığı, kampüsteki yurt binasının dahi Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla boşaltıldığı ve Kuzey Kampüs'te ziyareti protesto eden 2 öğrencinin de gözaltına alındığı belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Yurt açılışı olarak ilan edilen bir etkinlik için tüm kampüsün tahliye edilerek kullanıma kapatılması, üniversitemizin barikatlarla ablukaya alınması sıkıyönetim dönemlerinde bile örneği görülmemiş bir uygulamadır. Yıllardır öğrencilerden ve akademisyenlerden arındırılmış bir üniversite hayaliyle yaşayan Naci İnci, ülke tarihine kara bir leke olarak geçen son uygulamalarıyla öğrencilerden de, 'birkaç' kişi diyerek küçümsemeye çalıştığı direnen akademisyenlerden de ne kadar korktuğunu tüm kamuoyuna bir kez daha göstermiş oldu."

"Özerk ve özgür üniversite talebimizden vazgeçmeyecek, bize dayatılmak istenen karanlığı kabul etmeyeceğiz"

Sırtını siyasi iktidara dayayarak var olmaya çalışan kayyım Naci İnci ve ekibine de tekrar hatırlatmak isteriz; baskı ve gözdağıyla, polis tehdidiyle, TOMA'larla, ağaçlara yerleştirilen kameralar ya da olur olmaz çalıştırılan su fıskiyeleriyle, barikat yığınlarıyla ve keyfi kampüs yasaklarıyla üniversitemizin ilke ve değerlerini, birikimini, hafızasını ve ortak yaşam arzusunu yok edemeyeceksiniz. Boğaziçi bileşenleri olarak özerk ve özgür üniversite talebimizden vazgeçmeyecek, bize dayatılmak istenen karanlığı kabul etmeyeceğiz. Tüm bu zorbalığın, usulsüzlüğün ve hukuksuzluğun bir gün hukuk önünde hesap vereceği güne kadar biz buradayız; korktuğunuz her şeyin gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye, dayanışma içinde direnmeye devam edeceğiz."

Anayasa Mahkemesi'nin, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin talebi üzerine, okuldaki protesto eylemleri nedeniyle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a dayanarak hakkında önleyici tedbir kararı verilen kız öğrencinin bireysel başvurusunda ihlal kararı verdiği, öğrenciye 34 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmettiği hatırlatılan bildiride, hakkında 17 ayrı disiplin soruşturması yürütülen Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Tuna Tuğcu'ya uygulanan bezdirme taktiklerinin bir an önce sonlandırması istendi.

Bildiride, "Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin akademik tartışmaları kamusal alana taşıma amacıyla mezunların, öğrencilerin ve Eğitim-Sen'in desteğini alarak düzenlediği Açık Ders serisi Direnen Akademi'nin beşinci dönem ikinci oturumu 16 Şubat Pazartesi günü, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde 20 yıl öğretim üyeliği yapmış, kayyım yönetiminin işgal politikaları yüzünden 2024 yılında emekliye ayrılmış olan Ayfer Bartu Candan'ın "Kültür Denen Şey" başlıklı dersiyle devam ediyor. Bizimle aynı ideali paylaşan herkesi bekleriz. Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz" denildi.