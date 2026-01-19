Haberler

Bodrum Uluslararası Film Festivali, 2-7 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum, bu yıl 2-7 Haziran tarihleri arasında ikinci kez uluslararası film festivali ile sinemaseverleri ağırlayacak. Festival, zengin film seçkisi ve proje destekleriyle Bodrum'un kültürel zenginliğini artırmayı hedefliyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek "Bodrum Uluslararası Film Festivali" (BIFF), 2-7 Haziran'da Bodrum'da sinemaseverlerle buluşacak.

Festival ekibinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Kos Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festival direktörü Cenk Sezgin, festivalin sanatsal vizyonuna ilişkin şunları kaydetti:

"Bodrum Uluslararası Film Festivali, haziran ayında yine özel film seçkisi ve iki ülke arasındaki ortak film yapımcılarına yönelik proje destekleriyle festival anlayışına özgün bir boyut kazandıracak. Bodrum'a özgü 'yeni nesil festival' modelini bu yıl daha da pekiştireceğiz. BIFF'i, benzerlerini kopyalayarak değil, Bodrum'un kendine has koşullarını festival ruhuyla harmanlayarak en özgün şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bodrum ve sinema izleyicisi sıra dışı bir deneyimi hak ediyor, bunu hem şehrimize hem de sanatseverlere bir borç olarak görüyoruz."

Sezgin, festivalin Bodrum'un kültürel ve turistik potansiyeline katkı sağlayacağını belirterek, "Geçen yıl uluslararası ölçekte ilk kez seyircisiyle buluşan festivalimiz, Bodrum'un potansiyeli ve nitelikli içeriğiyle bu organizasyonu ne kadar hak ettiğini bir kez daha kanıtladı. Seyircinin festivali sahiplenerek salonları doldurması, davetli sanatçılarımız için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Şehrin ve katılımcıların dinamiklerine göre şekillenen festivalimiz, bu yıl da Bodrum'a özel detaylar ve yan etkinliklerle sinemaseverlerle buluşacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş