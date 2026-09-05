Bodrum'da Yüzerken Yakalanan Kaçak Göçmen

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Eylül saat 19.05'te Bodrum açıklarında 1 kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, üzerinde can simidi bulunan ve yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı