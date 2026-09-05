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Bodrum'da Yüzerken Yakalanan Kaçak Göçmen

Bodrum'da Yüzerken Yakalanan Kaçak Göçmen
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışan bir kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde yakalandı. Üzerinde can simidi bulunan göçmen, kıyıya çıkarıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Eylül saat 19.05'te Bodrum açıklarında 1 kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, üzerinde can simidi bulunan ve yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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