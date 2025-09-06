Haberler

Bodrum'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bodrum'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Güvercinlik Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 5 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazözle yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre trafondan kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve su tankeri ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları sevk edildi.

Milas-Bodrum kara yolu ise yangın söndürme araçları ile ekiplerin kolay ulaşım sağlayabilmesi için geçici süreyle kapatıldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangın, hava araçları ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak

Yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vincenzo Montella: Puan alacağımız garantiyse bunu yapabilirim

Montella: Puan alacağımız garantiyse bunu yapabilirim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.