Bodrum'daki 'çuval' cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanda çuvalda cesedi bulunan emlak ve oto kiralama işiyle uğraşan Ümit Erol'un (50) öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Tutuklu sanıklar Hasan Tahsin Akbal (34) ile Burak Aydoğan (32) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklardan 2'si beraat ederken, 4'ü de 10'ar ay hapis cezası aldı.

Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 28 Haziran 2022'de saat 00.30 sıralarında yürüyüş yapan kişi, yol kenarından gelen yoğun koku üzerine şüphelenip, ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemesinde; toprakla dolu çuvalda erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesedin emlak ve oto kiralama işi yapan Ümit Erol'a ait olduğu belirlendi. Ümit Erol'un Çiftlik Mahallesi'nde oturan kardeşi Uğur Erol'un, ağabeyinin 20 Haziran'da saat 18.30 sıralarında evden ayrıldığını ve hayatından endişe ettiğini belirterek, 25 Haziran'da jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ümit Erol'un telefon kayıtlarını incelemeye aldı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Hasan Tahsin Akbal, annesi Fatma Nihal K., Gökhan İ., Erkan D., anestezi teknikeri Burak Aydoğan, Aybars Talu S., Sinan E. ve Tevfik Bülent S. gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, Ümit Erol'un para meselesi nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay günü şüphelilerin, Erol'u uyutup, tabancayla vurduktan sonra cesedi, içi toprak dolu çuvala koyup, 20 kilometre mesafedeki boş araziye attığı belirlendi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, Aybars Talu S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ümit Erol'un cenazesi Bitez Mezarlığı'nda toprağa verilirken, itiraz sonrası şüpheliler Erkan D., Sinan E. ve Tevfik Bülent S., serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Erol'un ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. 6 sayfalık iddianamede tutuklu Hasan Tahsin Akbal, annesi Fatma Nihal K., Burak Aydoğan ve Gökhan İlkay hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, tutuksuz sanıklar Aybars Talu S., Erkan D., Sinan E. ve Tevfik Bülent S. için 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

KİN BESLEDİ, İÇECEĞİNE İLAÇ KATIP, UYUTTU

İddianamede; Hasan Tahsin Akbal'ın öldürülen Ümit Erol ile münasebetinin annesi Fatma Nihal K. ile olan oto- kiralama işindeki ortaklığından ileri geldiği, ortaklığın bozulmasından sonra da devam ettiği belirtildi. Burak Aydoğan'ın savcılıktaki beyanında Hasan Tahsin Akbal'ın annesinin parasını vermemesi nedeniyle Ümit Erol'a kin güttüğünü söylediğine iddianamede yer verildi. Hasan Tahsin Akbal'ın, olay günü 20 Haziran'da Ümit Erol'u annesinin ortağı olduğu oto-kiralama şirketine çağırdığı, güttüğü kin nedeniyle de içeceğine arkadaşı anestezi teknikeri olan Burak Aydoğan'dan temin ettiği ilaçları katarak, etkisiz hale getirdiği belirtildi. Ardından da sonradan yanlarına gelen Aydoğan ile Erol'u otomobile taşıdıklarına da iddianamede yer verildi. Aydoğan'ın otomobilde Erol'un koluna uyku ilacı enjekte ederek, kendisini savunamayacak hale gelmesini sağladığı vurgulandı.

ORMANA GÖTÜRÜP, OTOMOBİLİN İÇİNDE GÖĞSÜNE ATEŞ ETMİŞ

Hasan Tahsin Akbal, ardından Aydoğan'ı yol üzerinde bir yere bıraktıktan sonra baygın haldeki Erol'u Kızılağaç tarafındaki ormana götürüp, otomobilin içinde göğsüne ateş ederek yaraladığı belirtildi. Akbal'ın ardından Erol'u ormana atıp, tekrar oto-kiralama yaptıkları iş yerine döndüğünün HTS kayıtlarından belirlendiği de iddianameye girdi. Akbal'ın bir süre sonra Erol'un öldüğünden emin olmak için çalışanı Gökhan İlkay ile ormana gittiği belirtildi.

'BEBEĞİNİN TEDAVİSİ İÇİN SUÇU ÜSTLENMESİNİ İSTEDİLER' İDDİASI

Hasan Tahsin Akbal'ın burada Gökhan İlkay ile henüz ölmeyen Erol'u birlikte öldürdükleri kaydedildi. Akbal'ın ardından da annesi Fatma Nihal K. ile cesedin ortadan kaldırılması ve suçu üstlenmesi için önceden tanıdıkları Erkan D. ile görüşüp, karşılığında hasta olan bebeğinin tedavisini üsteleneceklerini vadettikleri ifade edildi. Teklifi kabul eden Erkan D.'nin cesedin gömeceği gece taşıyabilmek için Fatma Nihal K.'den battaniye istediği de iddianameye girdi. Erkan D.'nin arkadaşları Sinan E. ve Tevfik Bülent S.'den yardım aldığı da iddianamede yer buldu. Erkan D. ve 2 arkadaşının Erol'un cesedinin bulunduğu yere gittiği ve cesedi sarmak için marketten alet satın aldıkları belirtildi. Daha sonra 3 arkadaşın araç kiralayıp, cesedi Ortakent yol kavşağı kenarına götürüp, çuval içinde attıkları, üzerine moloz dökerek gömdükleri ifade edildi. Olayın ardından Sinan E. ve Tevfik Bülent S.'nin alınan beyanlarında, Hasan Tahsin Akbal'ın hesaplarına para gönderdiğini söylediği iddianameye girdi. Öte yandan Hasan Tahsin Akbal'ın yanında çalışan Aybars Talu S. ile iş yerine ait güvenlik kamera kayıtlarını teknik ekip çağırarak, sildirdiği de kaydedildi.

KARAR ÇIKTI

Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ara duruşmalarında sanıklardan Fatma Nihal K. ve Gökhan İ. tahliye edildi. Davanın 8 Nisan'da görülen 14'üncü duruşmada karar açıklandı. 8 Nisan'daki duruşmaya tutuklu sanık Burak Aydoğan SEGBİS aracılığıyla katılırken; tutuklu sanık Hasan Tahsin Akbal, tutuksuz sanıklar Fatma Nihal K., Sinan E., Tevfik Bülent S. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından son sözleri sorulan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Burak Aydoğan ve Hasan Tahsin Akbal hakkında herhangi bir indirim uygulamadan, 'Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca tutuksuz sanıklar Aybars Talu S., Erkan D., Sinan E. ve Tevfik Bülent S.'ye, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 10'ar ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanıklar Fatma Nihal K. ve Gökhan İ. ise beraat etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı