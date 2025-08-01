Bodrum'da Yüzer Deniz Suyu Arıtma Platformu Tanıtıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hizmete alınan yüzer deniz suyu arıtma platformunun tanıtımı yapıldı.

Bodrum Belediyesi, Bitez Limanı'nda düzenlenen etkinlikte, "Denizden Hayata, Bodrum'a Temiz Su" başlığıyla yenilenebilir enerji kullanarak denizden günde 20 metreküp kullanma suyu üreten platformu tanıttı.

Programda konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, iklim değişikliğinin artık tüm dünyanın genel sorunu olduğunu söyledi.

Vatandaşların yaşadığı su sıkıntısına yerelden çözüm üretebilmek adına bu sistemin hayata geçirilmesini uygun gördüklerini ifade eden Mandalinci, "25 gündür çalışan sistemimizin her bölümden almış olduğumuz numuneler şu anda sistemin son derece güzel, verimli ve doğaya zarar vermeden çalıştığını gösteriyor. Sistemin tam bağımsız şekilde tamamen yenilebilir enerji kaynaklarıyla yani güneş panelleri ve rüzgar enerjisiyle çalıştığını belirtmek isterim." diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar ve basın mensupları, yüzer platformu yakından inceledi.