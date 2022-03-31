Muğla'da üzerine mermer düşen vinç operatörü hayatını kaybetti - Haberler

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Muğla'da üzerine mermer düşen vinç operatörü hayatını kaybetti

AA - Ali Ballı - Güncel
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Muğla'da üzerine mermer düşen vinç operatörü hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üzerine mermer düşen vinç operatörü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üzerine mermer düşen vinç operatörü yaşamını yitirdi.

Akçaalan Mahallesi'ndeki bir işletmede, Mehmet Küçükbaş'ın (44) vinçle aracın kasasına yüklemeye çalıştığı mermer üzerine düştü.

Ağır yaralanan Küçükbaş, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri işletmede inceleme yaptı.

AA / Ali Ballı - Güncel

Akçaalan, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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