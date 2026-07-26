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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, 900 gram skunk ele geçirildi

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, 900 gram skunk ele geçirildi
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 3 şüpheli ve uyuşturucu kullandığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 900 gram skunk, 50 gram kokain, 2 hassas terazi ve uyuşturucu geliri olduğu değerlendirilen 83 bin TL, 1000 dolar ile 90 avro ele geçirildi. Üç şüpheli adliyeye sevk edilirken, kullanıcı hakkında adli işlem başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polis operasyonunda 3'ü uyuşturucu sattığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu kullandığı belirlenen diğer şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen şüpheliler B.A., R.K. ve M.K.'yi takibe aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelilere, S.G.'ye satış yaparken operasyon düzenlendi. 3 şüpheli ile uyuşturucu kullandığı belirlenen S.G., gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerindeki aramalarda 900 gram skunk, 50 gram kokain, 2 hassas terazi, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 83 bin TL, 1000 dolar ve 90 avro ele geçirildi.

'Uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alınan şüpheliler B.A., R.K. ve M.K. polisteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu satmak' suçundan adliyeye sevk edilirken, S.G. hakkında ise 'Uyuşturucu kullanma' suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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