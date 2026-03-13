Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, 909 gram skunk ve 133 gram kokain ele geçirildi. 3 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da uyuşturucu sattığı belirtilen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi. Ekipler tarafından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda; 909 gram skunk, 133 gram kokain, 1 hassas terazi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.