Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da uyuşturucu sattığı belirtilen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi. Ekipler tarafından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda; 909 gram skunk, 133 gram kokain, 1 hassas terazi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
