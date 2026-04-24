Bodrum'da turizm sezonu önü, ulaşım sorunlarının ele alındığı toplantı yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, turizm sezonu öncesi ulaşım sorunlarının ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, turizm sezonu öncesi ulaşım sorunlarının ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Bodrum Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık toplantı salonunda Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında, yaklaşan turizm sezonu öncesinde yarımadanın ulaşım sorunlarını ele almak amacıyla kapsamlı bir trafik koordinasyon ve düzenleme toplantısı yapıldı.

Toplantının ana gündem maddesini özellikle ana arterler üzerinde yoğunlaşan trafik sorunu ve bu duruma yönelik stratejik planlamalar oluşturdu.

Yarımadanın trafiği en yoğun bölgeleri için hazırlanan projelerin detaylı ele alındığı oturumda, çözüm yolları üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Trafiğin rahatlatılması amacıyla geliştirilecek güncel çalışmaların ve teknik önerilerin hızla hayata geçirilebilmesi için toplantı bünyesinde özel bir komisyon kurulacağı ifade edildi.

Kurulacak bu komisyon, Bodrum'un ulaşım ağını iyileştirecek projeleri koordine ederek hazırlıkların tamamlanması için çalışmalar yürütecek.

Toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Profesör Dr. Mustafa Ilıcalı, siyasi parti temsilcileri, Karayolları ve Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, oda başkanları, kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
