Bodrum'da 2 köpeğin öldürülmesi olayında savcılık itirazı sonrası tutuklama talebi

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki köpek, tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan C.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz ederek şüpheli hakkında yeniden tutuklama talep etti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 köpek, tüfekle vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin gözaltına alınn C.Ö.'nün (61) dün çıkarıldığı muhakemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz etti. Şüpheli hakkında yeniden tutuklama talep edildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda kanlar içerisinde hareketsiz yatan 2 sokak köpeğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinde köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, C.Ö.'yü av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, karara itiraz eden Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili C.Ö. hakkında yeniden tutuklama talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
