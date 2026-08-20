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Bodrum'da telefonla tehdit iddiasına ilişkin 3 tutuklama

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesi merkezli 2 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, telefon üzerinden bir kişiyi tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi merkezli 2 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, telefon üzerinden bir kişiyi tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, telefonla tehdit iddiası sonrası çalışma başlattı. Ekipler, olayı gerçekleştiren ve azmettiren şüphelilere yönelik Muğla ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda olayı gerçekleştiren S.E., eyleme iştirak ettiği tespit edilen S.İ. ile azmettiren S.E., A.E., A.S. ve M.A., gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Şanlıurfa'da yakalandığı bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından, dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S., M.A. ve S.E. tutukladı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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