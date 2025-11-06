Haberler

Bodrum'da Su Krizi Derinleşiyor: Geyik Barajı da Ölü Hacme Düştü

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aşırı kullanım ve kuraklık nedeniyle Geyik Barajı da ölü hacim seviyesine geriledi. Su kaynakları uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum'un su sorununun kronik hale geldiğini ve yer altı sularının aşırı kullanımının tehlikelerine dikkat çekti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ölü hacme düşen Mumcular Barajı'nın ardından Geyik Barajı da ölü hacme düştü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bugün itibarıyla yüzde 40 civarında aşırı kullanım söz konusu. Yıl sonuna kadar bu rakamın yüzde 70'ler civarına çıkmasını bekliyoruz. Bu durum oldukça tehlikeli, kuraklık etkilerinin önümüzdeki yıllarda devam etmesi durumunda, biz yer altı sularını kalıcı olarak çekilmesine yol açma ihtimalimiz bulunuyor" dedi.

Bodrum'a su sağlayan ve geçen aylarda ölü hacim seviyesine düşen Mumcular Barajı'nın ardından Geyik Barajı'ndaki su seviyesi de ölü hacim seviyesine geriledi. Yarımadaya kısmen yer altı suyundan kısmense Mumcular Barajı'nın ölü hacminden kontrollü bir şekilde su sağlandığını ifade eden MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Devlet Su İşleri tarafından Mumcular ve Geyik barajlarından 5'er milyon metreküp, yer altı suyundan 13 milyon metreküp olmak üzere toplamda 23 milyon metreküplük bir su sağlanarak karşılanmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık etkisiyle her iki barajdan verilen su miktarı yüzde 80 civarında arttırılmıştı, kuraklık dolayısıyla bu yıl ancak yüzde 20 civarında fazla su verilebilme imkanı oldu. Eksik su miktarı su kanalizasyon idaresi tarafından yer altı suları kullanılarak karşılanmaya çalışılıyor" dedi.

'BODRUM'UN SU SORUNU OLDUKÇA KRONİK'

Doç. Dr. Özçelik, "Bugün itibarıyla yüzde 40 civarında aşırı kullanım söz konusu. Yıl sonuna kadar bu rakamın yüzde 70'ler civarına çıkmasını bekliyoruz. Bu durum oldukça tehlikeli, kuraklık etkilerinin önümüzdeki yıllarda devam etmesi durumunda, biz yer altı sularını kalıcı olarak çekilmesine yol açma ihtimalimiz bulunuyor. Bodrum'un su sorunu oldukça kronik. Hem içme suyu iletim hatlarında hem barajlardaki bu sorun önümüzdeki yıllarda da suların bugünden ne derece elverişli kullanılması gerektiğini ortaya koyuyor" diye konuştu.

'TOPARLAMA İMKANIMIZ OLMAZ'

Doç. Dr. Özçelik, yağış eksikliğinin su kaynaklarını ciddi şekilde etkilediğini belirterek, "Ülke genelinde 2025 su yılında yüzde 26 civarında yağış eksikliği yaşandı. Bu oran bölgelere göre farklılık gösteriyor. Önümüzdeki yıl da yağış azlığı devam ederse, rezervuarlarımızı ve su seviyelerini artırma imkanımız kalmayacak. Şu anda barajlarımızda su bulunmuyor. Yer altı sularını da kalıcı olarak aşağı çekmemiz durumunda bu süreci toparlama şansımız olmayacak. Şehrin su ihtiyacının tamamını yer altı sularından karşılamamak, aşırı çekimi önlemek büyük önem taşıyor. Aksi halde gelecek yıl kullanılacak suyumuz kalmayabilir. Rezervuarların kendini toparlayabilmesi için ölü hacmin altından mümkün olduğunca su alınmaması gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
