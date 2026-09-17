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Bodrum'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan S.C, A.A.Ö, C.S, Y.E, C.K, S.Ö, N.A. ile H.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.A.Ö, C.S. ile H.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede 14 Eylül'deki operasyonda S.C, A.A.Ö, C.S, Y.E, C.K, S.Ö. ve N.A. gözaltına alınmış, şüpheli H.Ç. de polis ekiplerinin çalışması sonucu daha sonra yakalanmıştı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, havalı tüfek, 2 bıçak, cop, 6 senet, çek, çek fotokopisi, çek ekran görüntüsü, not kağıdı, 2 banka dekontu, 5 banka dekontu görüntüsü, 29 tabanca fişeği, 11 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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