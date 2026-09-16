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Bodrum'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesine getirildi.

"Sokaklar Güvende" operasyonunda önceki gün S.C, A.A.Ö, C.S, Y.E, C.K, S.Ö. ve N.A. gözaltına alınmış, şüpheli H.Ç. de polis ekiplerinin çalışması sonucu daha sonra yakalanmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, havalı tüfek, 2 bıçak, jop, 6 senet, çek, çek fotokopisi, çek ekran görüntüsü, not kağıdı, 2 banka dekontu, 5 banka dekontu görüntüsü, 29 tabanca fişeği, 11 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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