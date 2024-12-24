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Bodrum'da sağanak, hayatı felç etti! Araçlar yolda mahsur kaldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, gündelik yaşamı adeta felç etti. Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işlerini su basarken bazı sürücüler ise araçlarında mahsur kaldı. Belediye ekipleri sokaklara uyarı tabelaları yerleştirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aniden sağanak yağış bastırdı.

Bodrum'da sağanak, hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçlarda mahsur kaldı

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bazı sitelerin istinat duvarı yıkıldı, trafikteki yayalar zor anlar yaşadı.

Bodrum'da sağanak, hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçlarda mahsur kaldı

ARAÇLAR DERE YATAĞINDA MAHSUR KALDI

Bitez Mahallesi'nde yol olarak kullanılan Söğütlü Deresi'ne park edilen 2 kamyonet mahsur kaldı. İhbarla olay yerine gelen Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla araçlar kurtarıldı.

Bodrum'da sağanak, hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçlarda mahsur kaldı

SOKAKLARA UYARI TABELALARI YETLEŞTİRİLDİ

Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. Tüm uyarılara rağmen dere yataklarına park eden, moloz ve evsel atık bırakanlar, belediye ekipleri tarafından bilgilendirildi. Riskli bölgeler arasındaki Bitez Mahallesi Söğütlü Deresi güzergahındaki tüm sokaklara Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından uyarı tabelaları yerleştirildi.

Bodrum'da sağanak, hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçlarda mahsur kaldı

Belediye ekipleri, yağışlar nedeniyle oluşabilecek taşkın ve su baskınlarını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum'da sağanak, hayatı felç etti! Araçlar yolda mahsur kaldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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