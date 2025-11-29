Bodrum'da Sağanak Yağış: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken; 1 evi su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Uyarının ardından sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, mazgallar taştı. Araç sürücüleri ve yayalar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Gümbet ve Bitez bölgelerinde derelerin debisi yükseldi. Çırkan Mahallesi Mehmet Efe Sokak'ta taşan kanalizasyon nedeniyle bir evi su bastı. Evdeki eşyalar zarar görürken, su tahliyesi için belediye ekipleri sevk edildi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Temizlik işleri ve afet ekipleri, mazgallarda açma çalışması yaparken; araçların da dere güzergahlarına girmemesi için bazı noktalara güvenlik şeridi çekildi. Öte yandan fırtına nedeniyle yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri iptal edildi. Yağmurun akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi tahmin ediliyor.