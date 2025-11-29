Haberler

Bodrum'da Sağanak Yağış: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle döndürdü. Bir ev su bastı, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Meteoroloji, bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yapmıştı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken; 1 evi su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Uyarının ardından sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, mazgallar taştı. Araç sürücüleri ve yayalar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Gümbet ve Bitez bölgelerinde derelerin debisi yükseldi. Çırkan Mahallesi Mehmet Efe Sokak'ta taşan kanalizasyon nedeniyle bir evi su bastı. Evdeki eşyalar zarar görürken, su tahliyesi için belediye ekipleri sevk edildi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Temizlik işleri ve afet ekipleri, mazgallarda açma çalışması yaparken; araçların da dere güzergahlarına girmemesi için bazı noktalara güvenlik şeridi çekildi. Öte yandan fırtına nedeniyle yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri iptal edildi. Yağmurun akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi tahmin ediliyor.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBahadir Hamamcioglu:

Yağmur nedense şehrin üzerine yağıyor demek ki alt yapıyı yenilemek büyütmek kapasitesini artırmak gerekiyor. Tanrı ya inanıyoruz Tanrı da yağmuru şehrin üzerine yağdırıyor bana hizmet etmek istiyorsanız ilk önce kendi insanınıza yararlı olunuz hissini zihinler de belirginleştiriyor sanki. Yağmur neden barajların olduğu yere yağmıyor. Şehre yağan yağmuru barajlara taşımak lazım.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
