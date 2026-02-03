Haberler

Bodrum sahilinde nesli tehlike altındaki Akdeniz foku görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akdeniz foku, Gündoğan Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından gözlemlendi. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yetişkin fok, kıyıya çıkarak güneşlendi ve doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi. Fokun kuyruğunda yara olduğu dikkat çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tehlike altında olan Akdeniz foku görüntülendi.

Gündoğan Mahallesi Koyunbaba sahilinde gezen vatandaşlar, Akdeniz fokunun kıyıya çıkarak güneşlendiğini fark etti.

Zaman zaman uyuduğu gözlenen yaklaşık 2 metrelik yetişkin fok, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Akdeniz foku, bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları tarafından da görüntülendi. Bir vatandaşın temas etmesi üzerine irkilen fok, kısa süre sonra yeniden denize girerek gözden kayboldu.

Öte yandan, fokun kuyruğunda yara olduğu görüldü.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel





