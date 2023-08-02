Bodrum'da Motor Yatında Çıkan Yangında 8 Kişi Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkbükü Mahallesi açıklarındaki 12 metrelik motor yatta çıkan yangında 8 kişi kurtarıldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ancak yat büyük hasar gördü ve battı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan motor yattaki 8 kişi kurtarıldı.
Türkbükü Mahallesi açıklarındaki 12 metrelik motor yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yatın büyük bölümünü sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknedeki 8 kişi sahil güvenlik ekipleri ve çevredeki tekneler tarafından kurtardı.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının büyük hasara yol açtığı yat su alarak battı.
Öte yandan yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.