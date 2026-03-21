Bodrum'da marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir marinada çıkan yangın, 8 motoryatın etkilenmesine yol açtı. İtfaiye ekipleri, rüzgarın zorlu koşullarına rağmen yangını kontrol altına alarak sadece maddi hasar oluştuğunu bildirdi.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada demirli motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki boyları yaklaşık 20 ile 30 metre arasında değişen 7 motoryata sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışması sırasında ekipler rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Çalışmalara, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile Bodrum Bölge Liman Başkanlığına bağlı yangın söndürme botları da destek verdi. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Yangında motoryatlardan 7'si batarken, birinde hasar meydana geldi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Raşit Gödelek ve Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Mandalinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiç istenmeyen bir olayın yaşandığını belirterek, ekiplerin karadan ve denizden yangına müdahale ettiğini, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

Deniz kirliliğinin yayılması önlenecek

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı da marina yetkilileriyle yangın çıkan noktada inceleme yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, olayda 7 teknenin yanarak battığı, bir teknenin hafif derecede hasar aldığı belirtildi.

Yangın söndürme, tahliye ve emniyete alma çalışmalarında ilgili kurumların müdahalesi sonucunda yalnızca maddi hasar oluştuğu, ölü ya da yaralı bulunmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangın ve batan teknelerden kaynaklı deniz kirliliği meydana gelmiş ve deniz kirliliği yayılmasının önlenmesi maksadıyla deniz yüzeyinde bariyer çekilmiştir. Halihazırda Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından adli ve idari işlemlere devam edilmektedir."

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
