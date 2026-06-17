Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi ve transfer mesajı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşmesinin ardından Başkan Vekili Barış Göktürk açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a konuşan Göktürk, sarı-lacivertli takımın turu geçeceğine inandığını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yoktur ama Fenerbahçe için zor kura da yoktur. Takımımıza güveniyoruz. Üst tura çıkacağımıza inanıyoruz. İnşallah her iki maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

"RAKİBİN KİM OLDUĞUNUN ÖNEMİ YOK"

Fenerbahçe'nin hedefinin rakip ayırt etmeksizin tur atlamak olduğunu vurgulayan Göktürk, "Bizim için fark etmez. Hangi takım olduğunun bir önemi yok. Fenerbahçe olarak her rakibi geçmekle yükümlüyüz. Bir üst turun bizi beklediğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

TRANSFER MESAJI VERDİ

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Göktürk, Dünya Kupası nedeniyle bazı oyuncuların durumunun netleşmesini beklediklerini söyledi. Sarı-lacivertli yönetici, "Başkanımızın daha önce verdiği talimat doğrultusunda transfer dönemi başladıktan sonra takımın ana omurgasını oluşturacağız. İlk maç öncesi hazır olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"GECİKME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Transferlerde herhangi bir gecikme yaşanmadığını belirten Göktürk, "Transfer dönemi 22 Haziran'da başlıyor. Dolayısıyla bizim transfer dönemimiz de o tarihte başlayacak. Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Transferlerimiz yetişecek" dedi.

SANTRFOR VURGUSU

Kadronun güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Göktürk, özellikle hücum hattıyla ilgili planlamaların devam ettiğini belirtti. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Göktürk, "Doğru kadro planlamasıyla Fenerbahçe'yi hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri taşımak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.