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Bodrum'daki Maki Yangını İçin Soruşturma Başlatıldı

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SORUŞTURMA BAŞLATILDIBodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi'nde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınan maki yangına ilişkin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi'nde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınan maki yangına ilişkin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürerken, yangında yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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