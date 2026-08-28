Bodrum'daki Maki Yangını İçin Soruşturma Başlatıldı
SORUŞTURMA BAŞLATILDIBodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi'nde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınan maki yangına ilişkin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi'nde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınan maki yangına ilişkin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürerken, yangında yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı