Muğla'da "Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Bodrum" programı düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, madde bağımlılığına karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla bir farkındalık programı gerçekleştirildi. Etkinlikte uzmanlar, uyuşturucu ile mücadelede annelerin rolü ve koruyucu önlemler hakkında bilgi verdiler.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, toplumsal bilinci artırmak amacıyla "Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Bodrum" konulu farkındalık programı düzenlendi.

Nurol Kültür Merkezi'ndeki program, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Muğla Barosu Bodrum İlçe Temsilciliği işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Muğla Barosu Bodrum İlçe Temsilcisi Avukat Onursal Özbek, uzman konuşmacılar ve vatandaşlar katıldı.

Farkındalık programı kapsamında Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nde görevli emniyet personeli tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı.

Sunumda, uyuşturucuyla mücadelede annelerin rolüne dikkati çeken "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve teknolojik bir ihbar ağı olan "Uyma" uygulaması anlatıldı.

Programda ayrıca Muğla Barosu Bodrum İlçe Temsilcisi Özbek, konunun yasal süreçleri hakkında bilgi verirken, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Seher Akbaş, aile tutumları ve bağımlılıkla mücadelede koruyucu önlemler üzerine konuşma yaptı.

