Bodrum'da bayram tatilinde koylarda da hareketlilik yaşanıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatili için gelen yerli ve yabancı turistler, plajlarda ve koylarda yoğunluk oluşturdu. Günlük tekne turları ilgi görürken, özellikle yerli turist sayısında artış yaşandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine Kurban Bayramı tatilini geçirmek için gelen turistler, yeşil ile mavinin buluştuğu koylar ve kentin farklı noktalarındaki plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Tatil için Bodrum'u tercih edenler, turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerindeki plajlarda hareketliliği artırırken, günlük tekne turları da ilgi gördü.

Teknelerle denize açılan turistler, farklı koyların berrak sularında yüzmenin keyfini çıkardı. Bazı turistler ise su sporları yaptı.

Tatilcilerin güneşin ve denizin tadını çıkarmak için ziyaret ettiği koyların bazı kesimlerinde, sularının turkuaz renge bürünen hali havadan görüntülendi.

İlçede Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahilleri de yoğunluk yaşanan yerlerden oldu.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra ilçe sakinleri de sahillerde vakit geçirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla plajlarda yoğunluk yaşandığını söyledi.

Kantarmış, bu Kurban Bayramı'nda önceki yıllara göre özellikle yerli turist sayısında artış yaşandığını belirterek güzel bir bayram geçirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Osman URAS
