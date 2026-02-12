Haberler

Kaza yaptığı yere dönmek isterken otomobil çarptı, ağır yaralandı

Kaza yaptığı yere dönmek isterken otomobil çarptı, ağır yaralandı
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolünü kaybeden Onur Kösedağı, yaptığı kazanın ardından sağlık ekibinin hastaneye gitme teklifini kabul etmeyip ayrıldı. Daha sonra kaza yerine dönmek isterken başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otomobiliyle yaptığı kazanın ardından sağlık ekibinin hastaneye gitme teklifini kabul etmeyip, bölgeden ayrılan Onur Kösedağı (38) bir süre sonra kaza yerine dönmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Ortakent-Turgutreis yolunda meydana geldi. Onur Kösedağı'nın kontrolünü yitirdiği 48 AUZ 767 plakalı otomobil, minibüse, ardından da otomobile çarptı. Savrulan otomobil, kaldırımdan çıkarak uçuruma düşmek üzereyken durdu. Kösedağı, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kösedağı, sağlık ekiplerinin hastaneye gitme teklifini kabul etmedi. Ardından da kaza yerinden ayrıldı.

OTOMOBİL ÇARPTI DURUMU AĞIR

Kösedağı, bir süre sonra tekrar kaza yerine dönmek istedi. Yolun karşısına geçmek isteyen Onur Kösedağı'na V.D. yönetimindeki 34 BSU 922 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kösedağı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kösedağı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü V.D. ise ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
