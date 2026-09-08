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Bodrum'da kadınları takip ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3 farklı günde 3 kadını takip ettiği ve evlerine girmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3 farklı günde 3 kadını takip ettiği ve evlerine girmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Konacık ve Çırkan mahallelerinde gece saatlerinde 3 farklı günde 3 kadını takip ettiği ve evlerine girmeye çalıştığı yönünde ihbar yapıldı.

İhbarlar üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve polis merkezi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmaları sonucu kimliği belirlenen Ö.V, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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