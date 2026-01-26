Haberler

Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor, kıyıda gelişigüzel bırakılan tekneler kaldırılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak iskelelerin yıkımı ve kıyıda bırakılan teknelerin toplanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Çalışmalar, Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde çeşitli resmi kurumların katılımıyla gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen iskelelerin yıkımı ve kıyıda gelişigüzel bırakılan teknelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde başlatılan çalışmada, Bodrum Belediyesi, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri Gümbet Koyu'na gitti.

İş makineleri ve vinçlerle gerçekleştirilen çalışmada, derme çatma yapılan kaçak iskeleler yıkıldı. Bölgedeki teknelerden bazıları sahipleri tarafından römorklara ve çekiciye yüklenerek alındı. Bazı tekneler yediemine götürülürken, uzun süredir atıl halde duranlar da iş makineleriyle parçalanarak kamyonlara yüklendi.

İzinsiz yüzer iskelelerin de kaldırıldığı bölgede, tekne bağlamak için kıyıya çakılan demir kazıklar söküldü.

Çalışmayla çevre ve görüntü kirliğinin önlenmesinin yanı sıra güvenli şartlarda denizcilik yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Osman URAS - Güncel
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Karadenizli'nin inadı inat! Anlaşamayınca caminin yanına cami yaptılar
İtalya'dan İsrail'e nota

Sonunda Avrupa'nın sabrını taşırdı! Bir ülkeden İsrail'e nota
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar
Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Karadenizli'nin inadı inat! Anlaşamayınca caminin yanına cami yaptılar
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti

2-2'lik beraberlik sonrası büyük tepki
İsrail'den Türkiye mesajı: Bölgede doğrudan karşı karşıya gelmek istemiyoruz

İsrailli bakan Türkiye korkusunu itiraf etti