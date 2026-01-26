Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor, kıyıda gelişigüzel bırakılan tekneler kaldırılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen iskelelerin yıkımı ve kıyıda gelişigüzel bırakılan teknelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde başlatılan çalışmada, Bodrum Belediyesi, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri Gümbet Koyu'na gitti.

İş makineleri ve vinçlerle gerçekleştirilen çalışmada, derme çatma yapılan kaçak iskeleler yıkıldı. Bölgedeki teknelerden bazıları sahipleri tarafından römorklara ve çekiciye yüklenerek alındı. Bazı tekneler yediemine götürülürken, uzun süredir atıl halde duranlar da iş makineleriyle parçalanarak kamyonlara yüklendi.

İzinsiz yüzer iskelelerin de kaldırıldığı bölgede, tekne bağlamak için kıyıya çakılan demir kazıklar söküldü.

Çalışmayla çevre ve görüntü kirliğinin önlenmesinin yanı sıra güvenli şartlarda denizcilik yapılmasının hedeflendiği belirtildi.