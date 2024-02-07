Bodrum'da izolasyon malzemeleri satışı yapan iş yerinde yangın çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde izolasyon malzemeleri satışı yapan iş yerinde çıkan yangın, yakındaki makiliğe sıçramadan 1 saatte söndürüldü.

? Bitez Mahallesi Beylikkırlar mevkisinde faaliyet gösteren izolasyon malzemeleri satışı yapan iş yerinde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, işletme bahçesindeki izolasyon malzemelerine sıçradı. Gökyüzüne yükselen duman birçok noktadan görülürken; ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşletme çalışanları, kalan malzemeleri yanmaktan kurtarabilmek için duman altında çaba sarf ederken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, makiliğe ulaşmadan 1 saatte söndürüldü.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak da yangın bölgesine gelip bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.