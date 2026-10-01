Bodrum'da ilk belirlemelere göre elektrik kablosundan çıkan ev yangını söndürüldü

Bodrum'da ilk belirlemelere göre elektrik kablosundan çıkan ev yangını söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki tek katlı bir evin terasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlk belirlemelere göre elektrik kablosundan çıktığı tespit edilen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese gitti.
Ekipler, tek katlı evin terasındaki alevlere müdahale etti.
İlk belirlemelere göre evdeki elektrik kablosundan çıktığı tespit edilen yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle, evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA