Bodrum'da havuza düşen bebek hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bahçelerindeki havuza düşen Ali Aydın Nazar (1), hayatını kaybetti. Bebeğin ailesinin, peynircilik yaptığı ve İstanbul'dan Bodrum'a tatil için geldiği belirtildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bodrum'un Dirmil Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Ali Aydın Nazar, ailesi ve bakıcısı, evde farklı bir işle ilgilenirken emekleyip evlerinin bahçesine çıktı. İddiaya göre, Ali Aydın bahçedeki yüzme havuzuna düştü. Ailesi durumu fark edip bebeği havuzdan çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından olay yerinde müdahalesi yapılan Ali Aydın, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bebek, kurtarılamadı. Ali Aydın'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Peynircilik yapan ailenin İstanbul'dan Bodrum'a tatil için geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.