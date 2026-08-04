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Bodrum'da Dron Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bodrum'da Dron Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği dron destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği dron destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Bodrum ilçe merkezinde müşterek çalışma başlattı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen B.A, D.P. ve M.S. ile alıcı konumundaki İ.A. ve K.B.Ç., dron destekli operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve kaldıkları otel odasında gerçekleştirilen aramalarda; 16,4 gram skunk, 0,3 gram kokain ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 205 bin 900 TL, 335 euro, 45 dolar, 20 pound ve 20 grivna ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden alıcı konumundaki İ.A. ve K.B.Ç. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak' suçundan, D.P. hakkında ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem yapıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden B.A. ve M.S. uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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