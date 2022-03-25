Bodrum'da bir kadın trafikte kendisini darbettiğini öne sürdüğü kişiden şikayetçi oldu

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kadın, trafikte tartışma sonucu kendisini darbettiğini iddia ettiği sürücüden şikayetçi oldu.

Yalıkavak Mahallesi'nde Sezin Tekinkaya ile Mehmet Engin Y. arasında iddiaya göre trafikte "Kavşakta neden ilerlemiyorsun" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Engin Y, trafikte yanında 18 yaşındaki oğlunun da bulunduğu kadının kullandığı aracın önünü kesti.

Sürücüler arasında çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan Tekinkaya, hastanede darp raporu alıp polis merkezine giderek sürücüden şikayetçi oldu.

İki çocuk annesi Tekinkaya, gazetecilere, kavşakta beklediği sırada arkasında duran sürücünün işlek yolda ilerlemesi için kendisine defalarca korna bastığını söyledi.

Aracının önünün kesilip sürücünün, yanındaki oğluyla da tartışma yaşadığını ifade eden Tekinkaya, şöyle konuştu:

"Aracımızın önünü kesip hakaret ve küfür içerikli kelimeler kullandı. Oğlumda sürücüye 'Sen anneme böyle kelimeler nasıl kullanabilirsin' diyerek sinirlendi. Aralarında itişmeler oldu, ben de aralarına girdim. Defalarca hakarete uğradım. Sürücü benim boynumu sıkarak ittirdi. Böyle bir eylemde bulunacağını tahmin edemedim. Sırtımın üzerine düştüm bileğim şişti, boynum yaralandı, kuyruk kemiğimde de yamulma var. Konuyla ilgili darp raporu aldım. Ben muhasebecilik yapıyorum. Bu benim sağlığımı ve işlerimi de etkiliyor. Yere düştüğümde kalkıp bir defa bile bakma gereği duymadı. Şahıstan şikayetçi olduk."

Öte yandan sürücünün, Tekinkaya'nın kullandığı aracın önünü kesmesi ve aralarındaki tartışma çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.