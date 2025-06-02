Kucağındaki bebeğine şiddet uygulayıp cinnet geçirdi

Kucağındaki bebeğine şiddet uygulayıp cinnet geçirdi
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Kucağındaki bebeğine şiddet uygulayıp cinnet geçirdi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan Kırgızistan uyruklu bir kadın, bebeğini ısırıp tokat atarak darbetti. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, bebek babasına teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde A.U. (34), boşanma aşamasındaki eşi Kırgızistan uyruklu D.O. (29) hakkında bebekleri M.A.U.'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunuldu. Bebeğin geçici velayeti baba A.U.'ya verilirken, D.O. hakkında akıl sağlığı raporu istendi.

"BEBEĞİNİ ISIRIP TOKAT ATTI" İDDİASI

İstanbul'da yaşayan Kırgızistan uyruklu D.O., geçici velayeti kendisinde olan bebekleri M.A.U. ile birlikte Bodrum'daki boşanma aşamasındaki eşi A.U.'nun evine geldi. Aynı evde bir süre kalan çiftin zaman zaman tartıştığı, bu süreçte D.O.'nun bebeğe yönelik şiddet uyguladığı öne sürüldü. A.U., 31 Mayıs'ta D.O. hakkında bebekleri M.A.U.'yu ısırıp, tokat atarak darbettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

BEBEK BABASINA TESLİM EDİLDİ

Şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Polis, aynı gün D.O.'yu gözaltına aldı. D.O., ifadesinde M.A.U.'yu ısırmadığını, ağız ve yanağına vurduğunu söyledi. M.A.U. için darp raporu alındı ve geçici olarak babası A.U.'ya teslim edildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla anne hakkında akıl sağlığı raporu istendi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, D.O.'ya ait olduğu belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. D.O.'nun kucağındaki M.A.U. ile kaydedilen görüntüler tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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