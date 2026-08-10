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Bodrum'da 61 Kaçak Göçmen ve 5 Organizatör Yakalandı

Bodrum'da 61 Kaçak Göçmen ve 5 Organizatör Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yelkenli tekneyle Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 16'sı çocuk 61 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatörlerin işlemleri sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yelkenli tekne ile Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 61 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, önceki gün saat 08.15'te Bodrum açıklarında İtalya rotası üzerinde, yelkenli tekne içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yelkenli teknedeki 16'sı çocuk 61 kaçak göçmen ile 5 organizatörü yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer yandan 5 organizatörün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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